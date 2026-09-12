SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2. bir operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, Silivri Adliyesine sevk edildi.