Tam bağımsız Türkiye için tam isabet

AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen İHA- 300 süpersonik balistik füzesi ile 250+ kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

250+ KİLOMETREDEN TAM İSABET

Tekirdağ'dan kalkış yapan AKINCI, Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedefi İHA-300 mühimmatı ile tam isabet vurdu. Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzeleriyle de test atışları yapan AKINCI, İHA-300 füzesinin entegrasyonu ile uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesini yeni bir seviyeye taşıdı.

MİLLİ MÜHİMMATLAR

AKINCI, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle ön plana çıkıyor. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandı. AKINCI TİHA'ya entegre edilen mühimmatlar şu şekilde:

MAM-L, MAM-L TV, MAMT, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ve İHA- 300 Süpersonik Balistik Füze.

BAYKAR BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMIYOR

İnsansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olan ve son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör