Turizmde güvenlik bilançosu: 323 şüpheli hakkında işlem

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, jandarma ve polis ekiplerince haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturma kapsamında 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Gürlek, 106 şüphelinin tutuklandığını, 56 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

ŞİDDET VE TEHDİT OLAYLARINDA 175 ŞÜPHELİ

Gürlek'in paylaşımında yer alan bilgilere göre, 'turizm dolandırıcılığı', 'hanutçuluk' ve 'haksız ticari kazanç' eylemleri kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı. 'Şiddet', 'tehdit', 'yağma' ve 'zorbalık' eylemlerinde 175 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 43 şüpheli tutuklandı. Turistlerin malvarlığına yönelik suçlarda ise 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. 'Ayrımcılık', 'özel hayatın ihlali', inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlar kapsamında da 15 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR TURİZM ÜLKESİDİR"

Bakan Gürlek, çalışmalarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının ilgili birimlerine teşekkür ederek, "Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir; öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.