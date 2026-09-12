Türk dünyasında suçlara karşı ortak kalkan
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3'üncü İçişleri Bakanları Toplantısı'nda, Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan 'TÜRKPOL'un kurulmasını teklif ettiğini, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan içişleri bakanlarının da konuya oldukça olumlu yaklaştıklarını bildirdi. Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör ve uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili konuları değerlendirdik; iş birliği alanlarını ele aldık" dedi. Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Bir Avrupa ülkesine gittiğimizde Avrupa Birliği vatandaşlarının bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşlarının ise başka bir kontrol noktasından geçtiğini görüyoruz. Bunun bir benzerinin Türk devletleri topluluğu arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
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