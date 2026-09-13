Ailem Güvende soruşturmasında MASAK kayıtları: 6 derneğe 3,3 milyon dolarlık yurt dışı transferi

İstanbul merkezli 6 derneğin hesap hareketlerini inceleyen MASAK, Hak Eşitlik Varoluş İçin Derneği, Lambda İstanbul, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğine yurt dışından yapılan transferleri mercek altına aldı. Tutanakta, paraların çeşitli yabancı kişi, vakıf, kuruluş, büyükelçilik ve kamu kurumlarından geldiği belirtildi.

EN YÜKSEK TRANSFER 1,5 MİLYON DOLAR



SWIFT kayıtlarında 6 derneğe toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edildi. En yüksek tutar 1 milyon 570 bin 692 dolarla Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğine gönderildi. Bu derneği 762 bin 939 dolarla Hak Eşitlik Varoluş İçin Derneği ve 518 bin 525 dolarla Pozitif Yaşam Derneği takip etti. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneğine 314 bin 220 dolar, Lambda İstanbul'a 103 bin 650 dolar, Pozitif İz Derneğine ise 89 bin 138 dolar aktarıldığı belirlendi.

PARA TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN KAYNAKLAR



İncelenen transferler arasında ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin yanı sıra Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, ILGA Europe, European Endowment for Democracy ve German Marshall Fund ile çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunduğu kaydedildi.

AMELİYAT MASRAFLARI DA İNCELEMEDE



MASAK tutanağında, söz konusu derneklerin çeşitli yabancı kişi, vakıf, kuruluş, büyükelçilik ve kamu kurumlarından maddi destek aldığı belirtildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masrafları dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı ifade edildi.

37 FARKLI KAYNAKTAN 209 PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

"Bankacılık Transfer"lerinde yer alan toplam 45 bin 135 işlem incelendiğinde, bunların 13 bin 40'ının para girişi, 32 bin 95'inin ise para çıkışı olduğu tespit edildi. Para girişlerinin 218'inin doğrudan SWIFT alma işlemi olduğu belirlenirken; gönderen adı, ülke/uyruk bilgisi, SWIFT niteliği, banka ve özellikle işlem açıklamalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 2021-2026 döneminde yabancı veya uluslararası nitelikte olduğu dosya içeriğinden anlaşılabilen 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan toplam 209 para girişi gerçekleştirildiği ortaya konuldu.



GERÇEK KİŞİ TRANSFERLERİNDE 3 AYRI KÜME

MASAK incelemesinde gerçek kişi transferlerinde üç ayrı küme dikkat çekti. İlk grupta yüksek tutarlı bağışlarıyla öne çıkan Furkan Tonyalı'nın 200 bin TL, Metin Uzun'un 83 bin TL, Erkan Çıvak'ın 72 bin 830 TL, Sinem Elkansu'nun 70 bin TL, Rukiye Ayça Dolan'ın 50 bin 560 TL ve Özgür Şener'in 50 bin TL'lik transferleri yer aldı. İkinci grupta çok sayıda düzenli işlem gerçekleştiren Abdullah İkbal Arslanbaş 72, Yasemin Öz 56, Aslı Meleş 54, Anıl Birkan 44, Günseli Dum 40, Abdulkadir Öner Ceylan 38 ve Mesude Demirağ 36 işlemle öne çıktı. Açık kaynak açısından en dikkat çekici üçüncü grupta ise kamuoyunca bilinen veya derneklerle doğrudan kurumsal bağı bulunan Alice Oseman, Can Candan, Ayça Damgacı, Derya Seyhan Arman, Şemsa Özar, Osman Elbek, Amy Marie Spangler, Turgay Bayındır, Erkan Çıvak, Müge Akbasan, Anıl Kocaoğulları, Abdullah İkbal Arslanbaş, Ali Erdoğan, Osman Doğan ve Zafer Rıfat Irmak'ın isimleri yer aldı.