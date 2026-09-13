Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail’i yürüdüğü yanlış yoldan döndürmelidir

ŞEYBANİ: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASINI HEDEFLEDİK

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Türkiye ile Suriye arasında özellikle enerji alanında kapsamlı bir iş birliği stratejisi oluşturulacağını dikkat çekerek, gaz, elektrik ve enerji ağlarının birbirine bağlanmasının gündemde olduğunu hatırlattı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Şeybani, "Geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasını hedefledik" dedi.

'ANKARA'DAKİ SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇILMASI İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ'

Şeybani, diplomatik ilişkilere değinerek, Ankara'daki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için son aşamaya gelindiğini belirtti. Şeybani, büyükelçiliğin yeniden açılmasının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olacağını da kaydetti.

'KAPSAMLI BİR DÜZENLİ GERİ DÖNÜŞ PROGRAMI HAZIRLADIK'

Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü konusunda kapsamlı bir düzenli geri dönüş programı hazırladıklarını vurgulayan Şeybani, programın geri dönüş bölgelerindeki yeniden imar projeleriyle uyumlu şekilde yürütüleceğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerle ilgili de konuşan Şeybani, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerine tepki göstererek, İsrail'in bölgede istikrarsızlığın devam etmesini istediğini savundu. Şeybani, Suriye'nin ihlallere karşı diplomatik mücadeleyi temel aldığını söyleyerek, Türkiye'nin tutumuna teşekkür etti.