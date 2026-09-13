Bir daha asla darbelere izin vermeyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erdoğan mesajında, darbe döneminde yaşananların hafızalardaki yerini koruduğunu vurgulayarak, "12 Eylül Askeri Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 12 Eylül'ü "ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak" olarak niteleyerek, darbenin insanımıza yaşattıklarının asla unutulmayacağını belirtti. Erdoğan mesajını, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz" sözleriyle tamamladı. Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: "12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."