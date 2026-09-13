Borç batağındaki Sancaktepe’de taşınmazlar ipotekte!

Sancaktepe Belediyesi'nin dev bütçeye rağmen içine düştüğü mali kriz ve belediye iştiraki şirketin biriken borçları nedeniyle ilçedeki en önemli kamu tesislerini ipotek ettirme adımı skandala yol açtı. CHP idaresindeki belediyenin kötü yönetim nedeniyle halkın hizmetine sunulan gençlik merkezleri, kültür kompleksleri ve sosyal tesisler borç teminatı yapıldı.Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü belgelerine göre, belediye iştiraki SAFAŞ A.Ş'nin biriken vergi ve SGK prim borçları için taksitlendirme başvurusunda bulunuldu.



Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

Sultanbeyli Vergi Dairesi'ne olan 887.4 milyon TL'lik vergi borcunun taksitlendirilmesi için en az 400 milyon TL; SGK prim borçları için ise en az 2 milyar 60 milyon TL değerinde teminat gösterilmesi istendi. Vergi borcuna karşılık Yenidoğan Sosyal Tesis ile Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nin de içinde yer aldığı 3 taşınmaz (423,8 milyon TL); SGK borçlarına karşılık ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Samandıra Kültür Merkezi, Kadın Aile Merkezi ve Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 5 taşınmaz (2,18 milyar TL) teminat gösterildi.

10.2 MİLYARLIK BÜTÇE NEREDE?

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak, "Göreve geldiği gün belediye binasına pankart asıp, belediyenin borçlarını her yıl şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen mevcut belediye başkanı, bugün verdiği sözlerin tam aksine Sancaktepe Belediyesi'ni ağır bir borç yükünün altına sokmuştur. Ortada 2026 yılı için kabul edilmiş 10 milyar 220 milyon TL'lik devasa bir bütçe var. Peki bu bütçe nerede? Sancaktepe'nin kaynakları nereye harcandı? Asıl mesele, milyarlarca liralık bütçenin hesabını verebilmektir. Bugün gelinen noktada yaklaşık 3,5 milyar TL'ye ulaşan SGK borcu nedeniyle, Sancaktepe halkının ortak malı olan milyarlarca lira değerindeki taşınmazlar teminat gösteriliyor. Milletin ortak malı, belediyenin yönetim beceriksizliğinin faturası hiç değildir" dedi.