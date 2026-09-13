Emine Erdoğan'dan Rize'deki ziyaretlerine ilişkin paylaşım: Karadeniz'in incisi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'deki program ve ziyaretlerine ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımına "Karadeniz'in incisi Rize..." notunu düştü.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ile geldikleri Rize'deki program ve ziyaretlerinden fotoğrafların yer aldığı videoyu, "Karadeniz'in incisi Rize..." ifadesiyle paylaştı.
Karadeniz'in incisi Rize… pic.twitter.com/q23sS3Ci61— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 13, 2026
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