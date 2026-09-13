Emine Erdoğan'dan Rize'deki ziyaretlerine ilişkin paylaşım: Karadeniz'in incisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'deki program ve ziyaretlerine ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımına "Karadeniz'in incisi Rize..." notunu düştü.

Emine Erdoğan’dan Rize’deki ziyaretlerine ilişkin paylaşım: Karadeniz’in incisi...
AA

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ile geldikleri Rize'deki program ve ziyaretlerinden fotoğrafların yer aldığı videoyu, "Karadeniz'in incisi Rize..." ifadesiyle paylaştı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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