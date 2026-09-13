FETÖ istedi Kuriş başa geçti
Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü Alihan Kuriş yapılanması soruşturmasında en dikkat çekici iddia tanık Rüstem Şahin'den geldi. Şahin, 15 Ağustos 2026 tarihli ifadesinde, yapılanmanın mevcut lideri Alihan Kuriş'in doğrudan FETÖ tarafından yönetildiğini ileri sürdü. Şahin'in iddiasına göre FETÖ, devletin yanında duran Arif Ahmet Denizolgun'un liderliğini istemediği için Kuriş'in başa geçmesini uygun gördü. Ayrıca toplanan fitre, zekat ve kurban paralarının Almanya ve Hollanda'ya kaçırılarak buradaki FETÖ firarilerine finansman sağlandığını belirtti.
Diğer tanıklardan Mahmut Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 öncesi Fethullah Gülen'den Denizolgun'a ittifak mektubu geldiğini ancak reddedildiğini aktardı. Yunus Koz ve Hüseyin Yılmaz ise 8 Eylül 2016 sabahı Denizolgun henüz defnedilmeden, Ümraniye'deki merkezde tecrübesiz Kuriş'e biat ettirildiğini beyan etti. Koz da Denizolgun'un ölümünde Kuriş üzerindeki FETÖ etkisine dikkat çekti. İki dosyadaki ifadeler Kuriş- FETÖ ilişkisinde birleşti.
Diğer tanıklardan Mahmut Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 öncesi Fethullah Gülen'den Denizolgun'a ittifak mektubu geldiğini ancak reddedildiğini aktardı. Yunus Koz ve Hüseyin Yılmaz ise 8 Eylül 2016 sabahı Denizolgun henüz defnedilmeden, Ümraniye'deki merkezde tecrübesiz Kuriş'e biat ettirildiğini beyan etti. Koz da Denizolgun'un ölümünde Kuriş üzerindeki FETÖ etkisine dikkat çekti. İki dosyadaki ifadeler Kuriş- FETÖ ilişkisinde birleşti.