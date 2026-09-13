FETÖ’cü Ergenekon kumpasçılarına zaman aşımı zırhı kalktı: 21 İhraç hakim ve savcı yargıdan kaçamayacak!
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ergenekon kumpasında görev alan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında verdiği "zamanaşımı" kararı üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de aralarında bulunduğu kumpasçılar yargılanmaktan kaçamayacak.
Ergenekon kumpası sürecinde yargı yetkisini FETÖ/PDY terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanan 21 eski hâkim ve savcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 2008-2010 yılları arasında İstanbul'da gerçekleşen kumpas eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde zamanaşımı zırhı parçalandı.
ZAMAN AŞIMI KARARI İPTAL EDİLDİ
FETÖ'cü eski yargı mensuplarının usulsüz dinleme, sahte delil oluşturma, kurgu gözaltı ve haksız tutuklama gibi hukuk dışı uygulamalarına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Ocak 2022 tarihinde iddianame düzenleyerek "son soruşturmanın açılması" talebinde bulunmuştu. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart 2026 tarihinde suçların zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle takipsizlik niteliğinde "son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına" karar vermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla zamanaşımı kararını kaldırarak dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
"SIRADAN HATA DEĞİL, İŞKENCE VE ANAYASAYI İHLAL SUÇU"
Başsavcılık tarafından üst mahkemeye yapılan itirazda dikkat çeken detaylar yer aldı. Kumpasçıların eylemlerinin basit bir adli hata ya da bireysel suç olarak değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi. Söz konusu hukuk dışı işlemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde yer alan "Anayasayı İhlal" suçunun icrai hareketleri olduğu ve mağdurlara yönelik bu uygulamaların zamanaşımına tabi olmayan TCK 94 kapsamındaki "İşkence" suçunu oluşturduğu vurgulandı.
YARGILANACAK 21 KUMPASÇI İSİM
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yeniden yargılama yolu açılan ihraç hâkim ve savcılar:
Zekeriya Öz (Eski İstanbul Savcısı)
Fikret Seçen (Eski İstanbul Savcısı)
Süleyman Pehlivan (Eski İstanbul Savcısı)
Mehmet Ali Pekgüzel (Eski İstanbul Savcısı)
Nihat Taşkın (Eski İstanbul Savcısı)
Ercan Şafak (Eski İstanbul Savcısı)
Mehmet Murat Yönder (Eski İstanbul Savcısı)
Mehmet Murat Dalku (Eski İstanbul Savcısı)
Hasan Hüseyin Özese (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)
Hüsnü Çalmuk (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)
Metin Özçelik (Eski İstanbul 11. ACM Üye Hâkimi)
Ömer Diken (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)
Mehmet Karababa (Eski İstanbul 12. ACM Üye Hâkimi)
Dr. Sedat Sami Haşıloğlu (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)
Davut Bedir (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)
İdris Asan (Eski İstanbul 9. ACM Üye Hâkimi)
Rüstem Eryılmaz (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)
Yakup Hakan Günay (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)
Ali Efendi Peksak (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)
Murat Üründü (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)
KUMPAS MAĞDURLARI ADALET BEKLİYOR
HSK 2. Dairesinin 14 Ekim 2021 tarihli kararıyla kovuşturma izni verilen süreçte, FETÖ yargısının hedefi olan mağdur ve müştekiler arasında ise şu isimler yer alıyor:
Ahmet Tatar (Müteveffa Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi)
Ergün Poyraz
Hikmet Çiçek
Kemal Kerinçsiz
Kemal Yalçın Alemdaroğlu
Mustafa Dönmez
Mustafa Hüseyin Buzoğlu
Mustafa Levent Göktaş
Nusret Senem
Oktay Yıldırım
Serdar Öztürk
Tunçer Kılınç