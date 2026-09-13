FETÖ’cü Ergenekon kumpasçılarına zaman aşımı zırhı kalktı: 21 İhraç hakim ve savcı yargıdan kaçamayacak!

Ergenekon kumpası sürecinde yargı yetkisini FETÖ/PDY terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanan 21 eski hâkim ve savcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 2008-2010 yılları arasında İstanbul 'da gerçekleşen kumpas eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde zamanaşımı zırhı parçalandı.

"SIRADAN HATA DEĞİL, İŞKENCE VE ANAYASAYI İHLAL SUÇU"

Başsavcılık tarafından üst mahkemeye yapılan itirazda dikkat çeken detaylar yer aldı. Kumpasçıların eylemlerinin basit bir adli hata ya da bireysel suç olarak değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi. Söz konusu hukuk dışı işlemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde yer alan "Anayasayı İhlal" suçunun icrai hareketleri olduğu ve mağdurlara yönelik bu uygulamaların zamanaşımına tabi olmayan TCK 94 kapsamındaki "İşkence" suçunu oluşturduğu vurgulandı.

YARGILANACAK 21 KUMPASÇI İSİM

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yeniden yargılama yolu açılan ihraç hâkim ve savcılar:

Zekeriya Öz (Eski İstanbul Savcısı)

Fikret Seçen (Eski İstanbul Savcısı)

Süleyman Pehlivan (Eski İstanbul Savcısı)

Mehmet Ali Pekgüzel (Eski İstanbul Savcısı)

Nihat Taşkın (Eski İstanbul Savcısı)

Ercan Şafak (Eski İstanbul Savcısı)

Mehmet Murat Yönder (Eski İstanbul Savcısı)

Mehmet Murat Dalku (Eski İstanbul Savcısı)

Hasan Hüseyin Özese (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Hüsnü Çalmuk (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Metin Özçelik (Eski İstanbul 11. ACM Üye Hâkimi)

Ömer Diken (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Mehmet Karababa (Eski İstanbul 12. ACM Üye Hâkimi)

Dr. Sedat Sami Haşıloğlu (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi)

Davut Bedir (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

İdris Asan (Eski İstanbul 9. ACM Üye Hâkimi)

Rüstem Eryılmaz (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)

Yakup Hakan Günay (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)

Ali Efendi Peksak (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

Murat Üründü (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

KUMPAS MAĞDURLARI ADALET BEKLİYOR

HSK 2. Dairesinin 14 Ekim 2021 tarihli kararıyla kovuşturma izni verilen süreçte, FETÖ yargısının hedefi olan mağdur ve müştekiler arasında ise şu isimler yer alıyor:

Ahmet Tatar (Müteveffa Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi)

Ergün Poyraz

Hikmet Çiçek

Kemal Kerinçsiz

Kemal Yalçın Alemdaroğlu

Mustafa Dönmez

Mustafa Hüseyin Buzoğlu

Mustafa Levent Göktaş

Nusret Senem

Oktay Yıldırım

Serdar Öztürk

Tunçer Kılınç