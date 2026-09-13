İBB’den Beykoz’daki skandal kararda geri adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin tasarruf kurbanı ettiği ve FSM Köprüsü trafiğini felç eden Çubuklu–İstinye Arabalı Vapur Hattı, İBB'nin vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerini görmezden gelerek aldığı kararla 31 Temmuz 2025'te kapatıldı.

Beykoz halkını canından bezdiren karara karşı, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonuç verdi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan hattın Ekim 2026'da yeniden seferlere açılacağını gayri resmi olarak duyurdu.

Gelişmeler üzerine Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Çubuklu–İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden hizmete alınmasına yönelik sürecin olumlu yönde ilerlemesini memnuniyetle takip ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır resmî başvurularımızla, görüşmelerimizle ve her platformda dile getirdiğimiz "Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz" çağrısının karşılık bulması Beykoz'umuz adına sevindirici olacaktır. Şimdi beklentimiz, sürecin en kısa zamanda netleşmesi ve sefer takviminin kamuoyuyla paylaşılmasıdır" açıklamasında bulundu.

Her gün karşılıklı 46'şar seferle binlerce sürücüye nefes aldıran Çubuklu–İstinye Arabalı Vapur Hattı, İBB yönetiminin devasa bütçesine rağmen kapatılmış, İBB'nin bu kamu hizmetini yük olarak görmesi İstanbul halkına fatura edilmişti. Arabalı vapur yerine alelacele devreye alınan "deniz dolmuşu" projesi de büyük bir fiyaskoya dönüşmüştü.