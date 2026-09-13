İyiliğin egemen olacağı bir dünya mümkün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nın tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaların satırbaşları: "Çocuklarımıza, iyiliğin egemen geleceği bir dünyada yaşamanın mümkün olduğunu anlatabiliriz. Bizim kendi kurumlarımızda, vakıf ve derneklerimizde küçük ölçekte yaptığımız iyiliklerin kamu eliyle bu kadar büyütülmesi, kurumsallaştırılması gerçekten çok takdire şayan. Kötülüğün bu denli reklamının olduğu bir zamanda, iyiliğin de reklamını yapmaya ihtiyacımız var. Toplumda iyiliğin olduğuna insanların ikna olmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

'İYİLİKTE ÖNCÜ OLMALIYIZ'

"Kötülük haberlerinin sansürlü ve belli saatten sonraya alınması lazım. Yani buna izin verilmemesi lazım. Herhangi bir günün herhangi bir saatinde kötülük haberinin insanların karşısına çıkamaması lazım. Sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla da aynı şekilde kötülük haberlerinin bir şekilde 16 yaş altına kapalı olması lazım. Çünkü bütün dünya bunları konuşuyor. Yani Fransa'sı, Avustralya'sı, artık Batı dünyası da bunlarla ilgili önlem almaya çalışırken Türkiye bunların peşinden giden olmamalı. Türkiye bu tedbirlerin öncü ülkesi olmalı. Çünkü bu topraklar kadar bereketli, bu topraklar kadar iyiliği dünyaya yayan bir toplum dünyada yok."

'GÖNÜLLÜK YASASINI ÖNEMSİYORUZ'

"Son zamanlarda bizler de birkaç yıldır aslında sivil toplum olarak arzu ettiğimiz bir gönüllülük yasa teklifiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hepsinin katkılarını alıyor Sayın İçişleri Bakanımız ve ekibi. Biz de sivil toplum olarak onlara katkılarımızı sunduk. Tabii biz bu gönüllülük yasasını çok önemsiyoruz ama meclisin gündeminde kendine nasıl bir yer bulacak, onu merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten gönüllülüğün biraz da gözetilmesine ihtiyacımız var. Gönüllülüğün sigortalı olmayı gerektirdiği hâller için sigortalanmasına ihtiyacımız var. Gönüllülüğün bir şekilde ödüllendirilmesinin gerektiği yerlerde ödüllendirilmesine ihtiyacımız var. Ve bizim bütün çocuklarımızın en küçük yaşlardan itibaren hayatlarını sadece kendileri için değil; arkadaşları, komşuları, akrabaları, yakınlarındaki ihtiyaç sahibi insanlar için de yaşayabileceklerinin idrakinde olmalarına ihtiyacımız var. Dünyada kötülük büyüyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizim kötülüğe alan kapatmaya ihtiyacımız var."

İYİLİĞİ GÖRÜNÜR KILMAYA ÇALIŞIYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bizler, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devletimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her döneminde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Kadınların güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlıların huzur içinde yaşadığı, engelli bireylerin hayata tam ve eşit katıldığı daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuz bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve vatandaşlarımız farklı alanlarda iyiliği büyütüyor. Ancak biliyoruz ki nice güzel örnek yeterince görünür olmuyor. "İyilik Var", tam da bu düşünceden doğdu. Platformumuzun yol haritasını şu üç güçlü kavram üzerine kurduk: Görünür kılmak. Buluşturmak. Çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik, toplumun ortak vicdanını harekete geçirir."

PROJENİN AMACI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği dijital gönüllülük platformu sayesinde, gönüllüler, ihtiyaç alanlarına göre sosyal faaliyetlere katılabilecek. Platformda çok sayıda sosyal hizmet yer alacak. İşte o programlardan bazıları: Sosyal yardım alan ailelere destek. Üniversiteye hazırlanan gençlere mentorluk. Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik çalışmalar.