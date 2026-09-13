Siyasilerden 12 Eylül mesajı: Demokrasiye sahip çıkacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Geleceğimizde millî egemenliğin üzerinde güç iddiasında bulunanlara yer yok.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmak sorumluluğumuzdur.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Türkiye artık iradesine ipotek konulan ülke değildir.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bugün bizlere düşen görev gelecek nesillere daha güçlü bir demokrasi mirası bırakmaktır.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Demokrasi kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında eğitim kritik bir role sahiptir. Bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, geleceğimiz olan çocuklarımıza güçlü bir vizyon sunmaktadır.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 46 yılda milletimiz, demokrasiye ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip çıkma iradesini her vesileyle ortaya koymuştur.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: O karanlık günleri ve ödetilen ağır bedelleri unutmadık, asla unutmayacağız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan, memleketi karanlığa sürükleyen ve evlatlarına ihanet eden bu zihniyete bir daha geçit vermeyeceğiz.
Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan: Sayın Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ: Türkiye'nin ihtiyacı geçmişin vesayetçi anlayışlarını yeniden üretmeyen sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki millî iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmak sorumluluğumuzdur.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Türkiye artık iradesine ipotek konulan ülke değildir.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bugün bizlere düşen görev gelecek nesillere daha güçlü bir demokrasi mirası bırakmaktır.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Demokrasi kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında eğitim kritik bir role sahiptir. Bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, geleceğimiz olan çocuklarımıza güçlü bir vizyon sunmaktadır.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 46 yılda milletimiz, demokrasiye ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip çıkma iradesini her vesileyle ortaya koymuştur.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: O karanlık günleri ve ödetilen ağır bedelleri unutmadık, asla unutmayacağız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan, memleketi karanlığa sürükleyen ve evlatlarına ihanet eden bu zihniyete bir daha geçit vermeyeceğiz.
Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan: Sayın Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ: Türkiye'nin ihtiyacı geçmişin vesayetçi anlayışlarını yeniden üretmeyen sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki millî iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur.