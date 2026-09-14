Adalar Belediyesi'nde Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti! Yeni seçim tarihi belli oldu

İstanbul Adalar Belediyesi'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suç soruşturması kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 23 Haziran 2026'da tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde yeni bir kriz patlak verdi.

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca 27 Haziran 2026'da yapılan seçimle Belediye Başkan Vekilliği koltuğuna oturan Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk, görevinden ayrıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Medine Pamuk'un, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğine dair 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinin valiliğe ulaşması üzerine İstanbul Valiliği vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince yeni Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere Adalar İlçe Belediye Meclisi'nin toplanacağı bildirildi. Meclis, yeni başkan vekilini seçmek amacıyla 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da bir araya gelecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör