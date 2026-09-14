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Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi 7 kattan fazla büyüme gösterdi

Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi 7 kattan fazla büyüme gösterdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "60. Yıl Sanayi Gecesi" programında konuştu. Türkiye ekonomisinin 7 kattan fazla büyüme gösterdiğini dile getiren Bolat, “Yıl sonuna kadar 282 milyar dolar hedefi, birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız” dedi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2026 23:31

Bakan Bolat, Kayseri'deki temasları kapsamında Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Bolat, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve personel tarafından karşılandı. Büyükkılıç, ziyarette Bolat'a çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Daha sonra Kayseri Sanayi Odası tarafından 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "60. Yıl Sanayi Gecesi" programına katılan Bolat, yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaretteki başarıları ve ekonomideki gücüyle takdirle yad edildiğini söyledi.

Bakan Bolat, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Kayseri'ye 500 milyar lira tutarında kamu yatırımlarının yapıldığını ifade ederek, siyasi istikrar, ekonomik reformlar, doğru politikalar, alınması gereken tedbirler ve çalışkan yönetimlerle Türkiye ekonomisinin 7 kattan fazla büyüme gösterdiğini dile getirdi. Türkiye'nin, dünyanın 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisine yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu: "Bu yıl 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını hedefledik. İnşallah buna sizlerin sayesinde ve ihracatlarıyla ulaşacağız. Bu yıl nisandan itibaren ihracatta gaza bastık. İhracatçılarımızın büyük çabaları, bizlerin hükümet olarak politikalarımız, tedbirlerimiz ve desteklerimizle nisan, haziran, temmuz ve ağustosta aylık rekorlar kırdık. Eylülde de inşallah aylık rekor kıracağız. Yıl sonuna kadar da 282 milyar dolar hedefi, birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız. Bunları söylüyorum ama şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. 2019'da Kovid'den hemen önce Türk sanayisi 100 birimken şu anda 130 birime ulaştı. Avrupa'daki belli başlı büyük ülkelerde 2019'da 100 birim sanayi üretimi varken 2025 yılı itibarıyla 95-98 birim arasında çaba sarf ediyorlar."