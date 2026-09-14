Başkan Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu: "Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getireceksiniz"

Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın bir irade meselesidir. Böyle dedik ve bunun da gereğini yaptık? Ne yaptık? Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtık. Özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür sanat ve sivil topluma gençlere her türlü desteği sağladık. Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz, bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz, diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk.

"TERÖR BELASI DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Güneydoğu, Doğu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör belası diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün otlaklarda ellerindeki küçükbaş, büyükbaş, bunları otlatabiliyorlar. Bunları otlatırken de huzur içindeler. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok. Şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.

"TÜRKİYE ARTIK BÖLGEYE AĞIRLIĞINI KOYDU"

Yıllardır 'dünya beşten büyüktür' dedik. Demeye de devam ediyoruz. Bununla da kalmadık. Bir şey daha söyledik; daha adil bir dünya mümkün. Bütün mesele bu. Daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? İşte şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil. Bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler neler? İslam dünyası. Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın; biz Riyad'daki Mekke'deki savunma paktıyla ilgili niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız. Bir sağdan bir soldan demek suretiyle maalesef darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler. O gençlerden ne yazık ki, niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik. Ama ne yazık ki bunları gördük ve yaşadık. Temennimiz odur ki, bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Bir sağdan bir soldan gençler öldürülmesin. Hiç böyle bir şeye fırsat verilmesin. Herkes dimdik yoluna devam etsin. Ve eserleriyle inşallah gençler ortaya koydukları bütün varlıklarıyla geleceğin Türkiyesini onlar hazırlasınlar ve onlarla da biz iftihar edelim.