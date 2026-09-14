Başkan Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu: "Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getireceksiniz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları kapsamında Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan "Gençlerimiz Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getirecek." dedi.
Samsun'da gençlerle buluşan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bandırma vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin nişanesidir. Bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın kriz, savaş, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki, hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
"GENÇLİK BİR DEVAM VE BEKA HALKASIDIR"
Gençlik bir devam ve beka halkasıdır. Geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık; gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır.
Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle 'Bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne, yani görme anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır" Biz de şahsen hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik.