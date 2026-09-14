FETÖ’nün “gaybubet evleri”ne operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonlar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.



GAYBUBET EVLERİNDE SAKLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün "gaybubet evlerinde" saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik 14 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



4 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI



Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

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