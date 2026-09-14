Oyuncu Çağla Boz hakimliğe sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Çağla Boz ve avukat Emek Emre'nin bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bu kapsamda, Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demirİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalam işlemleri devam ediyor. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu 3 isim Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık işlemleri tamamlanan avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklama talebiyle, oyuncu Çağla Boz adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.