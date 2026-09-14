Sağlıkta dünyaya örnek ülkeyiz

Samsun'da yapımı tamamlanan ve bir süredir hasta kabul eden Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Erdoğan şunları söyledi:

LAF DEĞİL İCRAAT: İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok, icraat var. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle, icraatlarımızla, bugün hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, liman ve lojistik şehri olan, tarım ve sanayi şehri olan, tüm yolların birleştiği Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifeyi yerine getiriyoruz. Şehir hastanemizin hizmete girmesiyle Samsun vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. 17 milyar liralık yatırım bedeli ile bu muhteşem sağlık tesisimiz Samsun'umuza hayırlı uğurlu olsun.

ŞEHİR HASTANELERİ HAYALİMDİ: Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de çok sıkıntılar çekti. Sağlık sistemindeki bu aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerimiz gibi ben de tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinesi olsa da 25-30 sene önce hastanelerin ne durumda olduğunu gençlerimize gösterse. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildiği, vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık. Parası olmayanın kapıdan döndüğü, parası olmayanın hastanede rehin alınma manzarasına son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sistemi ülkemize tesis ettik. Önceden vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Bu tablo tersine döndü. Şimdi her yıl yüz binlerce hasta şifasını Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerinin katkısı var.

ELEŞTİRİLER DOĞRU ÇIKMADI: Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastaneleridir. Milletimizin 'Yapandan Allah razı olsun' dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. 'İsraf, bunlara ne gerek var, sağlık sistemine hançer vuruyorlar' dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Sonuçta ne oldu? Eleştirileri doğru çıkmadı. 'Ne gerek var' dedikleri şehir hastaneleri, 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli misyonlar üstlendi. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Şehir hastanelerinin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli ve stratejik olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız.

21 ŞEHİR HASTANESİ DAHA GELİYOR

Türkiye'nin 27. şehir hastanesi olan Samsun Şehir Hastanesi 305 bin metrekarelik kapalı alana kuruldu. Yapımına 2020'de başlanan hastane sahip olduğu yatak kapasitesi, ileri tıbbi teknolojileri ve özellikli sağlık birimleriyle yalnızca Samsun'a değil, Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verecek şekilde planlandı. Samsun Şehir Hastanesi 1.228'i servis, 230'u yoğun bakım olmak üzere toplam 1.458 yatak kapasitesine sahip. Dev sağlık kompleksinde 221 adet poliklinik, 40 ameliyathane bulunuyor. Dün itibarıyla 27 şehir hastanesinin tamamlandığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Böylece 21 yeni şehir hastanesine kavuşacağız" dedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan şunları kaydetti: "Samsun Şehir Hastanesi, bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımların, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı merkeze alan bu kıymetli eserlerin Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."

GELİN VE DAMADA ERDOĞAN'DAN HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tekkeköy ilçesinde Erdoğan'ı karşılamak için toplanan vatandaşlar arasında dünya evine giren bir çift de yer aldı. Damat Mustafa Kılıç ve gelin Mervegül Yılmaz çiftini gören Cumurbaşkanı Erdoğan, genç çifti bulunduğu otobüse davet etti. Bir süre gelin ve damatla sohbet eden Erdoğan, geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi.

AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM



Erdoğan, "lke genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastaneyle, bin 250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Sandıkta bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE DARBELER DEFTERİ KAPANMIŞTIR



Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümü, sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten kökenden olursak olalım millete, hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı darağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. Terör başta olmak üzere bugün hâlâ enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek set çekmişti. O gün bu gündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar millet iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecek.

RİZE'DE KOMŞULARIYLA HASRET GİDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'den ayrılmadan önce Güneysu'daki yakın komşularını ziyaret etti. Erdoğan, komşularıyla sarılarak hasret giderirken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerini de kırmadı. Erdoğan, hafta sonunu memleketi Rize'de geçirdi. Toplu açılış töreni başta olmak üzere çeşitli programlara katılan Erdoğan, kentten ayrılmadan önce baba ocağı Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Konutundan çıkan Erdoğan, yıllardır tanıdığı yakın komşularının evlerine konuk oldu. Komşularıyla samimi sohbet gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sarılarak hasret giderdi. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın yanına gelen hemşehrileri, Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek istedi. Erdoğan da vatandaşların bu isteğini geri çevirmeyerek birlikte fotoğraf çektirdi. Özgür ÖZDEMİR / SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör