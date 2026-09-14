Siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var

Siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var
ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Özel'in devlet makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerini tehdit eden üslubunu şiddetle kınadıklarını belirterek kendisini siyaset adabına davet etti. Mülki amirlerin siyasi hesaplaşmaların hedefi yapılamayacağını vurgulayan Çelik, Özel'in bu üslubu kendi yönetimi altındaki yolsuzluk ve skandallara karışanlara karşı kullanması gerektiğini ifade etti. Çelik, Özel'in parti içi krizleri ve başarısızlıkları devlet organları ile yargıya saldırarak örtemeyeceğini kaydetti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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