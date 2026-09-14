“Sokak hakkı” diyerek iş insanlarını tehdit eden suç örgütüne operasyon; 18 Gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda elde edilen delillere göre şüphelilerin, İstanbul genelinde iş insanlarına yabancı GSM hatları üzerinden mesaj ve telefon yoluyla ulaşarak "sokak hakkı" adı altında para istedikleri tespit edildi.

PARA VERMEYENLERİN İŞ YERLERİNİ KURŞUNLADILAR

Para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve yağmaladıkları belirlenen şüphelilerin, bazı mağdurlara yönelik ise öldürmeye teşebbüs eylemlerinde bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda 8 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, 6'sı ceza infaz kurumunda bulunan toplam 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 26'sının yakalanması amacıyla bugün sabah saatlerinde ekipler düğmeye bastı. İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.