'Terörüsüz Türkiye, geleceği güvence altına alma hedefidir'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'in Sögüt ilçesinde bu yıl 745'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programına katıldı. Ertuğrul Gazi'nin bıraktığı en önemli mirasın en ağır şartlarda dahi istikameti kaybetmemek, milletin birliğini korumak ve hakkı üstün tutmak olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihati de bu anlayışın özüdür. Bu topraklarda asırlarca önce başlayan asil yürüyüş, yalnızca milletimizin kaderini değil, insanlığın ortak tarihini de değiştirmiş, Batı'nın karanlık çağlardan çıkış sürecinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Söğüt'te yakılan kutlu ocak, bir milletin kaderine yön vermiştir. Allah bu milletin hiçbir zaman tüten ocaklarını söndürmesin" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye hedefi de bu tarihi birlik iradesinin günümüzdeki en güçlü tezahürlerinden biridir. Terörsüz Türkiye yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
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