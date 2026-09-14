Yurt dışı fonları deşifre oldu

Yabancı devletlerin büyükelçilikleri ve uluslararası kuruluşların derneklere milyonlarca dolar aktardığı belgelendi. 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonuyla 15 ilde düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonlarında 162 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat ve ÜniKuir'in yer aldığı 9 dernek ile 13 işletme incelendi. İzmir'de "Zenne Arif" olarak bilinen Arif Saçlı gözaltına alınırken, 73 internet sitesi ve hesaba erişim engeli getirildi.

Taksim ve Şişli'de Stay Bar, Exbar, Cheeky Bar, Love Bar, Pinokyo Bar, Bigudi Bar, Icon Bar, Sahara Bar, Superfabric Bar ve Aquarius Taksim adreslerindeki jigolo yapılanmaları çökertildi.

PARA AKIŞI BELGELENDİ

MASAK, 6 derneğe SWIFT'le 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığını belirledi. SPoD'a 1 milyon 570 bin 692, Hak Eşitlik Varoluş'a 762 bin 939, Pozitif Yaşam'a 518 bin 525, LİSTAG'a 314 bin 220, Lambda İstanbul'a 103 bin 650, Pozitif İz'e 89 bin 138 dolar gönderildi.

2021-2026 arasında ABD, Fransa Büyükelçiliği, ILGA Europe, European Endowment for Democracy ve German Marshall Fund dâhil 37 kaynaktan 209 transfer yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararlı mücadelenin süreceğini belirtti.

İLK HEDEFİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, LGBT lobilerinin çizgi filmler, oyunlar, diziler ve sosyal medya aracılığıyla çocuklarda cinsel kimlik karmaşasına yol açan yoğun bir propaganda yürüttüğünü belirtti. Arkasında ciddi fonlanan küresel lobilerin bulunduğunu söyleyen Akın; bu yapıların özellikle çocuk ve gençleri hedef aldığını dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör