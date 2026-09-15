10 tane torun ayrı bir mutluluk

Başkan Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Atakum'da "Gençlik Buluşmaları" programında bir araya geldi. Erdoğan, terörden, darbe girişimleri ve Nato zirvesine; torunlardan, Samsun dondurmasına kadar gençlerin sorduğu sorulara şu cevapları verdi:

TERÖR SIKINTISI: Güneydoğu ve Doğu'da terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Çok şükür buralarda terör diye bir şey kalmadı.

MEKKE ANLAŞMASI: Mekke'deki Savunma Paktıyla ilgili adımla İslam dünyasına buradan bir sinyal verdik. Güzel gelişmeler var.

GENÇLER ÖLDÜRÜLDÜ: (12 Eylül) Darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini yediler. O gençlerden niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik.

MUTLU OLDULAR: (NATO zirvesinde liderlere tabanca hediyesi) MKE'nin ürünleriyle ortaya çıktık ve MKE'nin ürünleri olan silahlardan gelen liderlere hediye ettik ve mutlu oldular.

İYİ Kİ DEDİM: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamd olsun, iyi ki yapmışız dediğimiz güçlü bir gençlik inşa ettik. Seçilme yaşını 18'e indirdik.

CANAVAR OYUNCAK: Torunum telefonda bana, 'Dede, hani bana canavar oyuncak alacaktın?' diyor. İkna edilmekten öte, torun sevilir hem de öyle sevilir ki. Onlar şimdi dondurma geliyor ya bal parmak. O gün götürdüm, alsın. 'Hangisini al-ı yorsun, beğendin mi?' 'Beğendim.' Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın. Torunlar da ziyadesiyle 10 oldu. 10 tane torun var. Ayrı bir mutluluk.

SAMSUN DONDURMASI: İstanbul'dan gemiyle memleketimiz Rize'ye giderdik. Samsun'un dondurması meşhurdu. Hala o dondurma devam ediyor mu?

ŞARKILARA EŞLİK: Programda halk müziği sanatçısı Resul Dindar da şarkı söyledi. Başkan Erdoğan da şarkılara eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör