10 tane torun ayrı bir mutluluk

10 tane torun ayrı bir mutluluk
HAKAN TEKİN

Başkan Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Atakum'da "Gençlik Buluşmaları" programında bir araya geldi. Erdoğan, terörden, darbe girişimleri ve Nato zirvesine; torunlardan, Samsun dondurmasına kadar gençlerin sorduğu sorulara şu cevapları verdi:

TERÖR SIKINTISI: Güneydoğu ve Doğu'da terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Çok şükür buralarda terör diye bir şey kalmadı.

MEKKE ANLAŞMASI: Mekke'deki Savunma Paktıyla ilgili adımla İslam dünyasına buradan bir sinyal verdik. Güzel gelişmeler var.

GENÇLER ÖLDÜRÜLDÜ: (12 Eylül) Darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini yediler. O gençlerden niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik.

MUTLU OLDULAR: (NATO zirvesinde liderlere tabanca hediyesi) MKE'nin ürünleriyle ortaya çıktık ve MKE'nin ürünleri olan silahlardan gelen liderlere hediye ettik ve mutlu oldular.

İYİ Kİ DEDİM: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamd olsun, iyi ki yapmışız dediğimiz güçlü bir gençlik inşa ettik. Seçilme yaşını 18'e indirdik.

CANAVAR OYUNCAK: Torunum telefonda bana, 'Dede, hani bana canavar oyuncak alacaktın?' diyor. İkna edilmekten öte, torun sevilir hem de öyle sevilir ki. Onlar şimdi dondurma geliyor ya bal parmak. O gün götürdüm, alsın. 'Hangisini al-ı yorsun, beğendin mi?' 'Beğendim.' Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın. Torunlar da ziyadesiyle 10 oldu. 10 tane torun var. Ayrı bir mutluluk.

SAMSUN DONDURMASI: İstanbul'dan gemiyle memleketimiz Rize'ye giderdik. Samsun'un dondurması meşhurdu. Hala o dondurma devam ediyor mu?

ŞARKILARA EŞLİK: Programda halk müziği sanatçısı Resul Dindar da şarkı söyledi. Başkan Erdoğan da şarkılara eşlik etti.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MKE #BAŞKAN ERDOĞAN #SAMSUN

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