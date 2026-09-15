Adalar’da yeni belediye başkan vekili seçilecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Başkan Vekilliği görevine getirilen Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Pamuk'un, 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinin ulaşması üzerine İstanbul Valiliği vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, ilgili kanun hükümleri gereğince yeni Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere Adalar İlçe Belediye Meclisi'nin toplanacağı bildirildi. Meclis, yeni başkan vekilini seçmek için 21 Eylül'de bir araya gelecek

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör