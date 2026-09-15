Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, gaybubet evlerinde saklanan ve saklananlara yardım eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gaybubet evlerinde saklanan ve burada saklananlara yardım eden 4 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde dün eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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