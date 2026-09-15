Bakan Çiftçi, Amasya’da 5 açılış birden yaptı

Açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve huzurun ekonomik büyüme ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Güvenliği kalkınmanın ön şartı olarak gördüklerini belirten Bakan Çiftçi, "Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim büyümez. Emniyetin olmadığı yerde gelecek kurulamaz. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırımı, aynı zamanda milletimizin huzuruna, şehirlerimizin kalkınmasına ve Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ SAHADA GÜÇLENİYOR

Konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nın yeni vizyonuna değinen Bakan Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin sahadaki gücünü artırdıklarını söyledi. Teknolojiyi etkin kullanan ve insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Çiftçi, "Yeni Güvenlik Mimarimizi ülkemizin dört bir yanında güçlendiriyoruz. Polisimizin ve Jandarmamızın fiziki imkânlarını geliştirirken sahadaki hareket kabiliyetini, teknolojik kapasitesini ve vatandaşımıza sunduğu hizmetin kalitesini de yükseltiyoruz. Çünkü bizim için güçlü devlet; vatandaşının kapısını çaldığında yanında olan, ihtiyaç duyduğunda elini uzatan, huzurunu ve güvenliğini her şart altında teminat altına alan devlettir" dedi.

320 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN DETAYLARI

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirildiğini ifade ederek Amasya'ya kazandırılan 320 milyon lirayı aşkın yatırımların detaylarını paylaştı:

• Amasya İl Jandarma Komutanlığı: 11 bin 150 metrekare kapalı alana sahip modern binada 362 personel, 95 bini aşkın vatandaşa hizmet sunacak.

• Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı: 1.500 metrekarelik yeni hizmet binasında 51 personel görev yapacak.

• Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı: 2 bin 100 metrekarelik yeni binada 48 personel 20 bine yakın vatandaşa hizmet verecek.

• Polisevi: 29 odalı modern Polisevi ile teşkilat mensuplarının ve yakınlarının konaklaması konforlu hale geldi.

• Trafik Şube: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binası kente kazandırıldı.

Konuşmaların ardından Suluova ve Taşova ilçelerine telekonferans yöntemiyle bağlanılarak, 5 yeni hizmet binasının açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından hep birlikte kesildi.