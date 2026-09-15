Bakan Göktaş: Devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "111. Dönem Kaymakamlık Kursu"ndaki kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş paylaşımında, “İnanıyorum ki kaymakamlarımız, insanı önceleyen, toplumsal refahı gözeten ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar.” İfadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş: Devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar
AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "111. Dönem Kaymakamlık Kursu"ndaki kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş: Devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. İnanıyorum ki kaymakamlarımız, insanı önceleyen, toplumsal refahı gözeten ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla devletimizin şefkat elini memleketimizin her köşesine ulaştıracaklar. Bu vesileyle kıymetli kaymakam adaylarımıza başarılar diliyor, görev yerlerinde güzel izler bıraktıkları bir hizmet hayatı diliyorum."

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#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

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