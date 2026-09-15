Buca’da değişen bir şey yok!

İzmir'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yerine vekalet eden Hüseyin Benzer de memurlara verdiği sözü tutmadı. Belediye çatısı altında görev yapan 300 memurun geriye dönük 4 aylık sosyal denge tazminatları 2 aydır verilen sözler tutulmayınca bir türlü ödenmedi.

BUGÜN IŞ BIRAKACAKLAR

Durum böyle olunca belediyede örgütlü memur sendikaları eylem kararı aldı. Alınan karar uyarınca bugün belediyede örgütlü sendikalar yetkili sendika Tüm Yerel Sen öncülüğünde basın açıklaması yapacak. Ardından da belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 300 memur öğleden sonra yarım gün iş bırakacak. Ödemelerin gerçekleşmemesi halinde önümüzdeki günlerde eylemler artarak devam edecek.

Alınan karar uyarınca 15 Eylül 2026 Salı günü memurlar Tüm Yerel Sen öncülüğünde saat 12.00'da belediye binası önünde basın açıklaması yapacak. Ardından da yarım gün iş bırakacak. Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube'den konuya ilişkin yapılan açıklamada işverenin sendikanın randevu taleplerine dönüş yapmadığına dikkat çekildi. Sendika yaşanan gelişmeler ışığında 15 Eylül Salı günü demokratik ve meşru haklarını kullanarak yarım gün iş bırakacaklarını açıkladı. 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar, emekçilerin sorunlarına kulaklarını tıkayan, emekçiyi yok sayan ve görmezden gelen anlayışı kesinlikle kabul etmediklerini belirtti. Bekar açıklamasının devamında; "Bizler sendikalar olarak, kamu emekçilerinin haklarını ve kazanımlarını korumak, alın terimizin karşılığını almak ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için demokratik, yasal ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, 15.09.2026 Salı günü saat 12.00'de Buca Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından yarım gün iş bırakma eylemi yapacağız. Tüm emekçi arkadaşlarımızı, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım; örgütlü mücadelemiz, en büyük gücümüzdür. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve dayanışma." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör