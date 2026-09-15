CHP temyiz başvurusunu geri çekme kararı aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin ilamına yönelik daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldı. Açıklamada, temyiz sürecinde taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmalarına da dikkat çekildi. Bu durumun, söz konusu kişilerin davadaki taraf olma durumunu ortadan kaldırdığı belirtildi. Ayrıca CHP'nin olağan kurultay takviminin işlemeye başlaması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereğinin ortaya çıktığı kaydedildi.
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