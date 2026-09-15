Darülaceze’de hizmet kalitesi artacak
Darülaceze'nin 130 yıllık kurumsal birikimini eğitim alanına taşıyan "Darülaceze Akademi", İstanbul'da düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı konuşmada, Darülaceze'nin 130 yıllık köklü bir kültürden gelen güçlü bir yapı olduğunu belirterek, kurumun sosyal hizmetlerin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Darülaceze Akademi ile ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin yetişmesine katkı sağlanacağını ifade eden Bakan Göktaş, "Akademinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Darülaceze Akademi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Bakan Göktaş ve Vali Gül'e akademiyi gezdirerek, 130 yıllık Darülaceze tecrübesini geleceğin sosyal hizmet anlayışına taşıma vizyonunu paylaştı. İslam, akademinin yalnızca bugünün bakım ihtiyacına cevap veren bir eğitim merkezi değil, değişen demografik yapı ve yeni bakım ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin nitelikli insan kaynağını bugünden yetiştirecek öncü bir model olarak kurgulandığını vurguladı.
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