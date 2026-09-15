Ergenekon kumpasında zamanaşımı zırhı kalktı

İstanbul'da 2008-2010 yılları arasında gerçekleşen Ergenekon kumpası eylemlerine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında eski savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de bulunduğu 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında verilen zamanaşımı kararı üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz dinleme, sahte delil oluşturma, kurgu gözaltı ve haksız tutuklama iddialarıyla 20 Ocak 2022'de iddianame düzenleyerek "son soruşturmanın açılması" talebinde bulundu. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise 30 Mart 2026'da suçların zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle "son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Başsavcılığın itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla zamanaşımı kararını kaldırarak dosyayı Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Başsavcılık, kumpas eylemlerinin basit adli hata olmadığını, TCK 309'daki "Anayasa'yı ihlal" ve TCK 94 kapsamındaki "işkence" suçlarını oluşturduğunu belirtti. Yeniden yargılama yolu açılan 21 isim arasında Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Süleyman Pehlivan, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Metin Özçelik de bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör