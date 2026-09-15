Gülistan Doku soruşturmasında 6'ıncı dalga operasyonu: 4 tutuklama

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 6’ncı dalgada gözaltına alınan 11 şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Soruşturmasında tutuklu sayısı 36 oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında 6’ıncı dalga operasyonu: 4 tutuklama
İHA

Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon başlatılmış ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye gözaltı kararı verilmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında 6’ıncı dalga operasyonu: 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

Devam eden adli işlemler kapsamında Erzurum Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu arada gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin kolluk ve savcılık işlemleri sürüyor.

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