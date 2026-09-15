Hiçbir evladımızı sokaklara terk etmedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"nde konuştu:

Çok sevgili evlatlarım, sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi, okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkânın da olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Şunu da lütfen unutmayın: Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkânlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Biraz önce de söyledim. Hemen her alanda birinci sınıf imkânlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var.

Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına da terk etmedik. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Hasbahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikâyelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.

Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz.

Çocuklarımızın daha müreffeh, daha güçlü, itibarlı ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için yapıyoruz.



EĞİTİMDE İLKEMİZ FIRSAT EŞİTLİĞİ



Türk gençliğinin başarı grafiği son yıllarda hızla yükseldi. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini artırmak için her türlü imkânı seferber ettik. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda çocuklarımızın başarı grafiği yükseliyor. PISA 2025 Raporu'na göre fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde puanını en fazla artıran OECD ülkesi olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı grupta performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye.





TÜM BÜTÇELERDE ASLAN PAYI EĞİTİME



Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 7.6 ile dördüncü sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki katına çıkararak, 2026 yılında yüzde 15.33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343 bin olan derslik sayısı bugün 626 bine çıktı.



HEDEFİMİZ ERDEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizle bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları işte bu sıralardan çıkacak. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum.





BENGÜ'YLE "ÇAYELİ'NDEN ÖTEYE" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Öğrencilerin Karadeniz yöresine ait "Çayeli'nden Öteye" türküsünü seslendirdiği anlarda Erdoğan da onlara eşlik etti. Türkünün ardından çocukların performansını tebrik eden Erdoğan, derslerinde başarılar diledi. Türküyü seslendiren küçük Bengü, "Başkanım, ben size şiir kitabımı hediye etmiştim beni hatırlıyor musunuz, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı'nda" ifadelerini kullandı. Küçük kızın bu masum hatırlatması üzerine tebessüm eden Erdoğan, "Senin kendi şiir kitabın mıydı, sen yazmıştın hem de. Şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş, başarılar diliyorum" dedi.



'MİLLİ ŞUURU DİRİ TUTACAĞIZ'



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törendeki konuşmasında, devletin imkânlarını Türkiye'nin en ücra köşesine kadar ulaştırdıklarını, okulları milletin istikbalini kuran en sağlam kapılardan biri haline getirdiklerini dile getirdi. TBMM'de kabul edilen kanunla birlikte tüm okullarda bu haftayı milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinliklere ve farkındalık çalışmalarına ayırdıklarını hatırlatan Tekin, "Hazırladığımız özel kılavuzlarla da bu şuuru, tek bir haftaya sığdırmayıp yıl boyunca evlatlarımızın gönlünde diri tutmayı esas aldık" ifadesini kullandı.





EMİNE ERDOĞAN: ÇOCUKLARIMIZI SEVGİYLE KUCAKLIYORUM

EMİNE Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum" ifadesini kullandı. ANKARA



KARADAĞLI MÜSLÜMANLARIN ASIRLIK EMANETİNE RESTORASYON

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ İslam Birliği'nin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu. Ersoy, "Karadağ İslam Birliği'nin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını tamamladık. Tıpkıbasımın ilk nüshası Başkan Erdoğan'a takdim edildi. Eser, Karadağ'a ulaştırılacak" ifadelerine yer verdi. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör