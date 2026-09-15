İBB’deki rüşvet çarkında yeni itiraflar! Rüşvet ve adrese teslim ihaleler
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri Kültür AŞ ve Ağaç AŞ’ye iş yapan şirket sahipleri, mahkeme huzurunda İBB bünyesinde kurulan kirli rüşvet çarkını tek tek deşifre etti. Kültür AŞ’den milyonlarca liralık ihale alan 45 Tasarım şirketinin sahibi Mete Mağden ile Ağaç AŞ’ye iş yapan Güney Çiçekçilik’in sahibi Ensar Güney’in mahkemedeki itirafları; adrese teslim ihaleleri, 'yan teklif' kumpaslarını, makam odalarında elden teslim edilen dövizleri ve "yüzde 10" rüşvet sistemini gözler önüne serdi.
Ağaç AŞ'ye 20 yıldır iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney, biriken ödemelerini ve çeklerini alabilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a makamında elden para verdiğini mahkemede itiraf etti. Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın Yalova'daki fidanlığına elinde bir şirket listesiyle geldiğini belirten Güney, Polat'ın kendisine Genel Müdür Ali Sukas'ın yapılan işler ve alacaklar karşılığında %10 para talep ettiğini ilettiğini söyledi. Güney, "Ümit Bey 'Sizden yüzde 10 para talep edecekler. Bu alacağa karşılık yukarısı istemiş. Bunu verirseniz bu ödemeyi yapabileceklerini söyleyecekler' dedi" ifadeleriyle skandalı aktardı.
Ali Sukas
MAKAM ODASINDA DÖVİZLİ RÜŞVET
Bu görüşmenin ardından Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın yanına gittiğini aktaran Ensar Güney, Sukas'a "Ne istiyorsunuz?" diye sorduğunu, Sukas'ın ise "Ben size para söyleyemem, sen kendin bir bak, kendi durumuna göre ödeme yap" karşılığını verdiğini beyan etti. Biriken 100 milyon liralık alacağını alabilmek için iki kez Ali Sukas'ın makam odasına gittiğini belirten Güney, ilk gidişinde 35 bin euro, ikinci gidişinde ise 15 bin doları Sukas'a bizzat makamında elden teslim ettiğini ve ancak bu ödemelerden sonra çeklerini alabildiğini açıkladı.
KÜLTÜR AŞ'DE RÜŞVETİN ADI: "SİSTEME KATKI"
Kültür AŞ ihalelerini alan Mete Mağden ise İBB'de resmi bir görevi bulunmayan Emrah Bağdatlı'ya düzenli olarak %10 komisyon verdiğini beyan etti. Hak ediş ödemeleri yapıldıktan sonra parayı nakit çekerek muhasebe üzerinden Bağdatlı'nın kuryelerine teslim ettiğini anlatan Mağden, "Emrah Bağdatlı benden her para alışında bir sistemin varlığından ve bu paranın sisteme girdiğinden bahsediyordu. Bana 'Bu para benim cebime girmiyor, bir sistem var. İBB'de çalışan herkes bu sisteme katkı sağlıyor' diyordu" ifadelerini kullandı.
Murat Ongun
"KAZANACAK FİRMA ÖNCEDEN BELLİYDİ"
Duruşma savcısının soruları üzerine ihalelerin formaliteden ibaret olduğunu ve ihale kazanacak firmanın önceden belirlendiğini itiraf eden Mağden, şirketine ait antetli kağıtların ve kaşelerin İBB İletişim Başkanlığı çalışanına teslim edildiğini açıkladı. Mağden, "Mevzuat gereği ihaleye başka firmaların katılması gerekiyordu. Güldem Şık'ta bizim evraklarımız ve antetli kağıtlarımız vardı. Bütün ihale dokümanlarını kendisi hazırlar, bize sadece imzaya gönderirdi. Yan teklif vermeyi kabul etmeseydim içeride kalan 5 milyon liralık alacağımı ödemeyeceklerini ima ederek baskı kurdular" dedi.
SAYIŞTAY'DAN KAÇMAK İÇİN HÜLLE ŞİRKET FORMÜLÜ: "PANGRAM"
Kültür AŞ ihalelerinde dönen fatura trafiğini de açıklayan Mağden, aldıkları ihalelerin büyük kısmının İBB İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen başka firmalara yönlendirildiğini aktardı. Sayıştay denetimlerine takılmamak amacıyla "Pangram" adıyla ikinci bir hülle şirket kurdurulduğunu belirten Mağden, "İhaleyi 45 Tasarım aldığı için Sayıştay problem yapmasın diye sahibi başka görünen ikinci bir firma kurmamızı istediler. Murat Ongun'un 'Ekrem Başkan'ın katılacağı işleri Pangram yapsın' talimatı üzerine bu şirketi kurduk" şeklinde konuştu.