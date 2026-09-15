İBB’deki rüşvet çarkında yeni itiraflar! Rüşvet ve adrese teslim ihaleler

Ağaç AŞ'ye 20 yıldır iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney, biriken ödemelerini ve çeklerini alabilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a makamında elden para verdiğini mahkemede itiraf etti. Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın Yalova 'daki fidanlığına elinde bir şirket listesiyle geldiğini belirten Güney, Polat'ın kendisine Genel Müdür Ali Sukas'ın yapılan işler ve alacaklar karşılığında %10 para talep ettiğini ilettiğini söyledi. Güney, "Ümit Bey 'Sizden yüzde 10 para talep edecekler. Bu alacağa karşılık yukarısı istemiş. Bunu verirseniz bu ödemeyi yapabileceklerini söyleyecekler' dedi" ifadeleriyle skandalı aktardı.

Ali Sukas

MAKAM ODASINDA DÖVİZLİ RÜŞVET

Bu görüşmenin ardından Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın yanına gittiğini aktaran Ensar Güney, Sukas'a "Ne istiyorsunuz?" diye sorduğunu, Sukas'ın ise "Ben size para söyleyemem, sen kendin bir bak, kendi durumuna göre ödeme yap" karşılığını verdiğini beyan etti. Biriken 100 milyon liralık alacağını alabilmek için iki kez Ali Sukas'ın makam odasına gittiğini belirten Güney, ilk gidişinde 35 bin euro, ikinci gidişinde ise 15 bin doları Sukas'a bizzat makamında elden teslim ettiğini ve ancak bu ödemelerden sonra çeklerini alabildiğini açıkladı.

KÜLTÜR AŞ'DE RÜŞVETİN ADI: "SİSTEME KATKI"

Kültür AŞ ihalelerini alan Mete Mağden ise İBB'de resmi bir görevi bulunmayan Emrah Bağdatlı'ya düzenli olarak %10 komisyon verdiğini beyan etti. Hak ediş ödemeleri yapıldıktan sonra parayı nakit çekerek muhasebe üzerinden Bağdatlı'nın kuryelerine teslim ettiğini anlatan Mağden, "Emrah Bağdatlı benden her para alışında bir sistemin varlığından ve bu paranın sisteme girdiğinden bahsediyordu. Bana 'Bu para benim cebime girmiyor, bir sistem var. İBB'de çalışan herkes bu sisteme katkı sağlıyor' diyordu" ifadelerini kullandı.