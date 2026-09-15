İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Suç oranlarındaki düşüş dikkat çekti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'daki programına Valilik ziyaretiyle başladıklarını, ardından AK Parti İl Başkanlığında bir araya geldiklerini belirterek gün içerisinde açılış, esnaf ziyaretleri ile sivil toplum kuruluşları ve teşkilat temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. İçişleri Bakanlığının 682 bin personeliyle Türkiye Yüzyılı'nda Huzurun Yüzyılı'nı inşa etmek için Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi, AFAD, valilikler ve kaymakamlıklarla yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 14'LÜK BİR DÜŞÜŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

2026 yılının ilk 8 aylık asayiş verilerini paylaşan Bakan Çiftçi, "Sekiz önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman, yani beş yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman yüzde 14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu beş yıllık ortalama 309 bin civarında. Bu sene 267 bin. Bu bizim açımızdan sevindirici bir oran." dedi.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 30,5'LİK DÜŞÜŞ

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da önemli bir azalma kaydedildiğini belirten Bakan Çiftçi, "2021-2025 yıllarında Türkiye'de ortalama 196 bin 500 mal varlığına karşı suç işlenmiş. Bu sene, 2026 yılında bu rakamın 136 bin 600'e düştüğünü görüyoruz. Son beş yılın rakamlarıyla karşılaştırdığımız zaman bu sene de yüzde 30,5'lik bir düşüşe şahit oluyoruz. Bundan da son derece memnunuz." ifadelerini kullandı. Hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Çiftçi, "2024 yılında günlük ortalama 569 kişi yakalamışız. 2025 yılında 562 kişi yakalamışız. 2026 yılında bu sene 599'a yükselmiş. Bu suçluların da aramızda dolaşmaması için bunları mümkün mertebe takip ediyoruz, yakalıyoruz ve cezaevine gönderiyoruz." dedi.

MOTOSİKLETLİ SİLAHLI SALDIRILARDA YÜZDE 66 AZALMA

Motosikletle gerçekleştirilen silahlı saldırılara yönelik mücadeleye de değinen Bakan Çiftçi, "Geçen sene, 2025 yılında aynı dönemde 193 olay meydana gelmiş. Motosikletle gidiyor, iş yerini kurşunluyor, evi kurşunluyor, aracı kurşunluyor. Bu sene, 2026 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı sadece 65. Yani bunda da yüzde 66'lık bir azalma olduğunu görüyoruz. Suç nerede işlenirse işlensin; ister gerçek dünyada, sokaklarda işlensin, isterse sanal dünyada işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"562 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE BİN 592 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelenin göreve başladığında belirlediği iki öncelikli alandan biri olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, "Göreve geldiğimden bu yana yedi ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda bin 592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunların bir kısmı uluslararası bağlantılı olan organize suç örgütleri, bir kısmı ulusal çapta faaliyet gösteriyor, bir kısmı bölgesel çapta, bir kısmı da yerel, mahallî olarak faaliyet gösteriyorlar. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta." dedi.

"OPERASYONLARIMIZ AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Organize suç örgütlerine yönelik son operasyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, "Emniyet ve Jandarmamızın da beraber düzenlediği bir başka organize suç örgütlerine yönelik operasyonda da 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı. Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların bir neticesiydi. Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN NERESİNE GİDERLERSE GİTSİNLER MUTLAKA BULUP, YAKALAYIP ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına kaçan suç örgütü mensuplarına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Çiftçi, "Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerime devam edeceğim. Bunlara hiçbir zaman, hiçbir yerde alan bırakmamakta kararlıyız." dedi.

2026 yılının 8 aylık döneminde Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına kaçan 684 kişinin ülkeye iadesinin sağlandığını açıklayan Bakan Çiftçi, "Bu 684 kişinin 167'si organize suç örgütü lideri ve üyesiydi. Bunları dünyanın neresine giderlerse gitsinler mutlaka bulup, yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız. Bunları çökertmek de kendilerine faaliyet alanı bırakmamak da hem İçişleri Bakanlığı olarak hem de Adalet Bakanlığı olarak kararlı bir mücadeleyi yürüttüğümüzü sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HEM SOKAKTA DEVRİYE ATIYORUZ HEM DE SİBER ÂLEMDE DEVRİYE ATIYORUZ"

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları da paylaşan Bakan Çiftçi, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde bu sene içerisinde toplamda 184 bin suç unsuru tespit ettik attığımız siber devriyeler neticesinde. Biz hem sokakta devriye atıyoruz hem de siber âlemde devriye atıyoruz. Siber Vatan'da da huzuru ve asayişi sağlamakla görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı yedi gün yirmi dört saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız bu devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. Yine 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini yine kapattık." dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SUÇ VE SUÇLULARLA KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK"

Siber dünyada işlenen suçların mağdurlarının gerçek insanlar olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Siber âlemde her ne kadar suçlar siber âlemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar. Suç gerçek, mağdur gerçek. Siber âlemde işlenmesi bizim açımızdan değiştirmiyor. İçişleri Bakanlığı, suç nerede işlenirse işlensin, suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele etmeye bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte sahaya çıkarak vatandaşlar ve esnafla bir araya geleceklerini, talep ve beklentileri dinledikten sonra Amasya programını tamamlayacaklarını ifade etti.