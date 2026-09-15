İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Şanlıurfa'da suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre;

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin; yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri ve paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatıp baskı altına aldıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör