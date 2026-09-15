İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Şanlıurfa'da suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar lira para hareketliliği bulunan 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre;
"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tefecilik' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelilerin; yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri ve paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatıp baskı altına aldıkları tespit edildi.
Açıklamada ayrıca, "Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonda, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 15, 2026
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla… pic.twitter.com/4PezZBmTTl