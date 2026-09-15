Karabağlar krizini AK Parti çözdü

CHP'li belediyelerin art arda açtığı davalarla vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı Karabağlar TOKİ Projesi için sevindiren haber geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada dönemin yerel yönetimleri ve devamındaki yerel yönetim tarafından projeye yönelik açılan davalar nedeniyle projenin uzun süre engellendiğini hatırlattı. Projenin 786 konut, 10 dükkân ve 1 cami ile 67 bin 626 metrekarelik yeşil alanı kapsadığını belirten Saygılı "Şu an alanda 333 işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bugün itibarıyla projemde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15 seviyesine ulaşmış durumda. Engellemeler nedeniyle yaşanan gecikmelere rağmen süreci hızlandırıyor, çalışıyor ve eserimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah 2027 yazının başlangıcında bu konutlar tamamlanmış olacak. Bizim siyaset anlayışımız; bahane üretmek değil, hizmet üretmek, eser üretmek ve milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir" ifadelerini kullandı.

Saygılı, Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada şunları söyledi: Çok önemli bir TOKİ projemizi daha hayata geçiriyoruz. Bu projenin aslında 2020 yılında başlaması gerekiyordu. Ancak dönemin yerel yönetimleri ve devamındaki yerel yönetim tarafından projeye yönelik açılan davalar yani engellemeler oldu. Ruhsat başvurusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze yapıldı ve gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından Ekim 2025'te inşaat çalışmalarına başlandı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Biz AK Parti olarak hemşehrilerimize ne söz verdiysek, o sözün arkasında duruyoruz. Engellemeler nedeniyle yaşanan gecikmelere rağmen süreci hızlandırıyor, çalışıyor ve eserimizi ortaya koyuyoruz. 2027 yazının başlangıcında bu konutlar tamamlamış olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör