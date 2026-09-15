Kuran Kurslarına davet
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Kuran Kursları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kuran kurslarımız, her yaştan vatandaşımızın manevi dünyasını zenginleştiren, güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olarak faaliyet göstermektedir. 4-6 yaş grubundan hafızlık eğitimine, ihtiyaç odaklı programlardan engelli kardeşlerimize yönelik eğitimlere kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermektedir. 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğretendir' cümlesinde ifadesini bulan nebevi müjdeye hep birlikte nail olmak için tüm öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.
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