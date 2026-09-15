LGBT’ye yurtdışından 32 milyon lira aktarıldı

İstanbul'da faaliyet yürüten LGBT derneklerine yurtdışından gelen fonlarla ilgili detaylar, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetim raporlarında yer aldı.

Lambda İstanbul, SPoD, HEVİ, LİSTAG, Pozitif Yaşam ve Pozitif İz dernekleri gibi derneklerin isimlerinin yer aldığı denetim raporlarında 6 derneğin 2025 hesaplarında toplam 32 milyon 149 bin TL yurtdışı yardım kaydı bulundu.

En yüksek kayıt 11 milyon 199 bin TL ile SPoD, 7 milyon 402 bin TL ile HEVİ, 7 milyon 237 bin TL ile Pozitif Yaşam, 2 milyon 885 bin TL ile Pozitif İz, 2 milyon 583 bin TL ile LİSTAG ve 841 bin 434 TL ile Lambda İstanbul olarak belirlendi.

LİSTAG raporunda 2024-2026 döneminde European Endowment for Democracy, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Federal Almanya Başkonsolosluğu ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu kaynaklı ödemeler tespit edildi.

Pozitif İz'in 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait belgeleri denetime sunmadığı belirtildi.

Lambda İstanbul'da ise evrak kayıtlarında usulsüzlük ve izinsiz lokal-kültür merkezi faaliyeti tespit edildi.

MASAK raporunda ise 15 ili kapsayan soruşturmada, aralarında SPoD, HEVİ ve Pozitif Yaşam'ın da bulunduğu 6 derneğin hesaplarına yabancı vakıflar ve büyükelçilikler üzerinden farklı tarihlerde toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı banka ve SWIFT kayıtlarıyla tespit edilerek savcılığa sunulmuştu. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada LGBT propagandası yapan hesaplara yönelik harekete geçti ve engellenmesine hükmetti.



YAPTIRIM UYGULANMALI

ANKARA Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başkanı Prof. Dr. Emir Kaya, LGBT içeriklerinin ve aktivizminin "milli güvenlik meselesi" olarak ele alınmasını istedi. Kaya, RTÜK'ün "temiz yapım" endeksi oluşturmasını, belirli puanın altındaki içeriklerin engellenmesini önerdi. AA



İZMIR'DE 16 TUTUKLAMA

İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında müstehcenlik, fuhşa aracılık etmek gibi suçlar kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüpheli tutuklandı. Ankara'da 412 internet sitesi erişime engellendi. Yine Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda ise 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Huzeyfe ATICI/SABAH

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