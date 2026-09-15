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  • Seferihisar Belediyesi 'rüşvet' soruşturmasında 36 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Seferihisar Belediyesi 'rüşvet' soruşturmasında 36 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

İzmir’de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 36 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Seferihisar Belediyesi ’rüşvet’ soruşturmasında 36 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
HUZEYFE ATICI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler, 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'görevi kötüye kullanma', 'imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük', 'kamu taşınmazının usulsüz satışı', 'delil yok etme' suçlarından soruşturuluyor ve suç örgütüyle bağlantılı eylemleri inceleniyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

36 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta işlemleri tamamlanan 47 şüpheliden 36'sı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşlemler sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR

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