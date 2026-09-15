Terörsüz Türkiye bir devlet ve millet projesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tokat'ta konuştu: "Terörsüz Türkiye" meselesi devlet ve millet projesi Meselenin ana odağı silahların bırakılması,terör örgütünün kendini feshetmesidir. Ana odağımız, Türklerle Kürtlerin kardeşliği meselesi değildir. Zaten Türklerle Kürtler bin yıldır kardeştir, sonsuza kadar kardeş olacaktır. Mesele terörün son bulmasıdır, silahların teslim edilmesidir. Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla gitmesidir. Bizim ana fikrimiz silahların bırakılmasıdır, verilen sözlerin tutulmasıdır, mağaraların boşaltılmasıdır, silahların teslim edilmesidir. Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit ve tespit edilmesine bağlı olarak süreç ilerleyecektir. Buradaki mesele sonuç değildir. Bu bir yoldur, bu bir süreçtir."
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