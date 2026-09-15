Yeni Parti ve CHP'de peş peşe istifalar

ERTAN GÜRCANER
MARMARIS Belediye Başkanı Acar Ünlü, 12 Eylül'de CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü'nün rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı. İzmir'in Menderes ilçesinde ise 17 Ağustos 2026'daki başkanvekili seçiminde AK Parti adayı Asuman Şen'e oy verdiği gerekçesiyle CHP'li meclis üyesi Harun Bila, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'li Şirzat Peker ile Yeni Partili Füsun Demir ise partilerinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi olarak görevlerini sürdüreceklerini açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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