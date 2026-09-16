BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Pandora’nın kutusu açıldı”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Bir saatten fazla süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili düşüncelerini Erdoğan'a aktardıklarını belirten Destici, gıda ve tarım sektöründe yaşanan sorunlar ile çiftçilerin taleplerini de gündeme getirdiklerini söyledi.

Destici, "Vatandaşlarımızın dillendirdiği konuların hemen hemen tamamını istişare etme, düşüncelerimizi ve vatandaşın taleplerini kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın da görüşmede ele alındığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Yazıcıoğlu başkanımız ve şehit olan arkadaşlarımızın şehadet süreci, organize bir şekilde bir suikasta uğramaları ya da sabotaj sonucu hayatlarını kaybetmeleri ki yeni soruşturmada bu net bir şekilde ortaya çıktı. Bu süreçle ilgili biliyorsunuz biz uzun yıllardır bu soruşturmanın Ankara'dan yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bir dönem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı baktı dosyaya. Güzel de bir mütalaa yazdı aslında o da tabii ışık tutuyor bu soruşturma sürecine. Tıpkı Devlet Denetleme Kurulu kararı gibi, tıpkı Meclis'teki araştırma komisyonu kararı gibi.

Burada biliyorsunuz Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in de bir kararlılığı var, hem Muhsin Başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili hem de diğer faili meçhuller, meçhul cinayetlerle ilgili. Bunları takip ediyoruz. Bu süreçle ilgili gelinen noktaya dair düşüncelerimizi de kendisiyle konuşma fırsatı bulduk. Onun için ben bir kez daha kıymetli, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza kabulleri ve bu samimi sohbetleri için şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kendisine başarılı, hayırlı ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. İnşallah 2028'de yine cumhurbaşkanı adayımız olarak, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenecek ve inşallah cumhurbaşkanı olarak yoluna milletimizin desteğiyle devam edecek."



Destici, düzenlediği toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılı öncesi açıkladığı kararlar ve aldığı tedbirleri başta kılık kıyafetle ilgili olmak üzere desteklediğini belirtti.



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Ama ben size söyleyeyim, bu daha meselenin ufak bir tarafı. Tarım ve gıdada bu meselenin daha çok büyük bir kısmı var. Tarladan sofraya uzanan yolculukta üreticinin hakkının korunması, tüketicinin fahiş fiyatlarla mağdur edilmemesi gerekiyor.

Daha önce de ifade ettim; fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili cezalar daha caydırıcı ve hakkaniyetli hale getirilmelidir. Ahilik kültürü; üreticiden malı hakkıyla almak, tüketiciye malı değerinden satmak, kusurlu mal satmamak ve komşusu siftah yapmadan kendisi ikinci, üçüncü müşteriyi kabul etmemektir.

Maalesef bugün bu anlayıştan uzaklaşan, yalnızca daha fazla ve daha hızlı para kazanmayı hedefleyen bir kesim var. Bu operasyonu bir başlangıç olarak görüyoruz. Devamının gelmesini bekliyoruz.



Destici, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de nasıl aday olacağına ilişkin soruya Destici, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın tekrar aday olabilmesi için iki yol var, birincisi sizin dediğiniz gibi bir anayasa değişikliği ikincisi de Meclis'in alacağı bir seçim kararı, 360 milletvekilinin oyu ya da imzasıyla. Bu ikinci seçeneğin bir süresi yok. Normal seçimler ne zaman yapılacak, 2028 Mayıs'ında, Yüksek Seçim Kurulu bir seçim takvimi ilan etmeden önce TBMM, 360 üyesinin oyuyla bir seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı'mız yeniden aday olabilir."