Buca’da memurlar iş bıraktı: Alın terimizin karşılığını istiyoruz

Maaşlarını zamanında alamadıkları için bugüne kadar sık sık işçi eylemlerine sahne olan Buca Belediyesi'nde bu sefer de memurlar ayaklandı. Geriye dönük olarak 4 aylık sosyal denge tazminatları ödenmeyen Buca Belediyesi memurları, dün saat 12.00'da belediye önünde basın açıklaması yapıp yarım gün iş bıraktı. Belediyede örgütlü tüm sendikaların düzenlediği ortak basın açıklamasında alacakların bir an önce ödenmesi için belediye yönetimine çağrı yapıldı.

300 memur adına açıklama yapan Tüm Yerel- Sen İzmir 2 No'lu Şube Mali Sekreteri Özgür Özmutlu, "Bugün gelinen noktada görüyoruz ki; memur emekçilerine verilen sözler yine tutulmadı. Buca Belediyesinde görev yapan memur emekçilerinin sosyal denge tazminatı halen daha ödenmemektedir. Buradan açıkça söylüyoruz; biz sadaka ve lütuf istemiyoruz. Biz emekçinin çalışarak elde ettiği emeğinin karşılığını istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör