Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde 6 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bebeğin annesi Elif ve babası Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı
Uğur Yiğit Ali ALTUNTAŞ

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda 11 aylık Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde kızının para karşılığında satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren anne Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek kırsal araziye bırakıldığını iddia etti.

Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

GÖZALTINDAKİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suçlamaları reddeden gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı ile K.D., M.D., M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ekipler tarafından Divriği Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden anne Elif ve bebeği öldürdüğü iddia edilen baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden bir kişi serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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