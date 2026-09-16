Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde kızının para karşılığında satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren anne Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek kırsal araziye bırakıldığını iddia etti.

GÖZALTINDAKİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suçlamaları reddeden gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı ile K.D., M.D., M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ekipler tarafından Divriği Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden anne Elif ve bebeği öldürdüğü iddia edilen baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden bir kişi serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.