Devlet Bahçeli’den dikkat çeken seçim mesajı: Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Terörsüz Türkiye ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, muhalefetin algı operasyonlarına da yanıt verdi. Bahçeli, PKK'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi amacıyla açılan alanı ve oluşturulan yerleşkeyi "villa" diye algı operasyonları yapanlara karşı "Villa diye bir şey yok, konutun cezaevi yerleşkesi içinde olduğunu" kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı Adası'nda villa inşa edildiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ile bir araya gelen Bahçeli, hem İmralı'daki konut tartışmalarına hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.