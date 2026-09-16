Devlet Bahçeli'den dikkat çeken seçim mesajı: Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var. " dedi. Bahçeli, dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Terörsüz Türkiye ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, muhalefetin algı operasyonlarına da yanıt verdi. Bahçeli, PKK'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi amacıyla açılan alanı ve oluşturulan yerleşkeyi "villa" diye algı operasyonları yapanlara karşı "Villa diye bir şey yok, konutun cezaevi yerleşkesi içinde olduğunu" kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı Adası'nda villa inşa edildiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ile bir araya gelen Bahçeli, hem İmralı'daki konut tartışmalarına hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK"
Geçtiğimiz hafta Gazeteci Nagehan Alçı'nın gündeme getirdiği İmralı için ev inşa edildiği iddialarına değinen Bahçeli, ortada bir villa olmadığını belirtti. Konunun kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çeken Bahçeli, "Hanımefendinin aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, 'villa' diye bir şey yok. Hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili. Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır." dedi.
Terörsüz Türkiye hedefine yönelik adımları da değerlendiren Bahçeli, barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü teklifinin halen geçerli olduğunu ifade etti.
"SEÇİMDE ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partisinin duruşunu da netleştiren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının değişmediğini vurguladı. Önlerindeki altı yıllık sürecin Türkiye için büyük önem taşıdığını anlatan Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.
Dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Meis Adası'ndan verilen görüntü kabul edilemez. Türkiye'nin bugün yürüttüğü politika tavizsiz bir şekilde hukuk zemininde ilerliyor. Gerekenlerin yapılacağını söyledi." dedi.