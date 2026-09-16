Erdoğan, Emre için otobüsü durdurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Samsun'da otobüsünü durdurup bir engelli vatandaşla bir süre sohbet etti. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlik buluşması için Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Erdoğan, Nişantaşı Kavşağı'nda engelli Emre Vural'ı ve annesini gördü. Otobüsü durduran Başkan Erdoğan, otobüsten inerek engelli gencin yanına gitti ve onlarla bir süre ayaküstü sohbet etti. Daha sonra gençlerle Gençlik Buluşması'na katılan Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben konuşmasında, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diye soran bir lidere sahibiz. Buradan gençlere sesleniyorum; bu liderin arkasından yürüyün, omzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin" diye hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vural'a "Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm. Seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum. Allah hepimizin yâr ve yardımcısı olsun" karşılığını verdi.
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