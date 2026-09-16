Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı! Toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i önceki gün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Adli işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin de adli işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Diğer 2 şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı. 6'ncı dalga operasyon kapsamında tutuklanan 6 şüpheliyle birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 38'e yükseldi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör